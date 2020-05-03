بريطانيا.. تسجيل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 327 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 21180 حالة.
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