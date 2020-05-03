بريطانيا.. تسجيل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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بريطانيا.. تسجيل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
بقلم فوزية.م

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 327 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 21180 حالة.

 


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