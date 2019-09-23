بريطانيا تسمح للطلبة الأجانب بالبقاء سنتين على أراضيها بعد التخرج

تعد الحكومة البريطانية مفاجأة سارة للطلبة الأجانب لديها، وذلك بالسماح لهم بالبقاء سنتين على أراضيها بعد التخرج.

وحسب ما نقله موقع “سبوتنيك”، عن قناة “العربية”، اليوم الإثنين، بأنه سيتم تطبيق قرار تمديد إقامة الطلبة الأجانب ببريطانيا، بداية من العام المقبل.

وكانت القوانين السابقة، تنص بمغادرة الطالب الأجنبي، الأراضي البريطانية، خلال فترة أقصاها 4 أشهر من تاريخ التخرج.

ويسمح هذا القرار، بتمديد الفيزا الخاصة بالدراسةوالعمل للطلبة الأجانب المتخرجين من الجامعات البريطانية.

ويدرس في الجامعات البريطانية، حوالي نصف مليون طالب أجنبي، معظمهم من خارج الإتحاد الأوروبي.

ويساهم الطلبة الأجانب، بحوالي 32 مليار دولار لدعم الإقتصاد البريطاني، حسب ذات المصدر.