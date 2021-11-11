بريطانيا تسمح للملقحين بسينوفاك دخول أراضيها

قررت المملكة المتحدة السماح للمسافرين الذين تلقوا لقاح سينوفاك بالدخول إلى أراضيها، وبالتالي لن يخضعوا للإجراءات المفروضة على غير الملقحين.

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 نوفمبر، حيث اشترطت أن يكون المسافرون قد تلقوا جرعتين من اللقاح. قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ الدخول إلى المملكة المتحدة.

ويجب أن تكون شهادة التطعيم صادرة عن هيئة صحة عامة وطنية أو تابعة للولاية.

كما يجب إعداد المستند باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. ويجب أن يتضمن المعلومات التالية: اللقب والاسم الأول وتاريخ الميلاد والعلامة التجارية والشركة المصنعة للقاح وتاريخ التطعيم لكل جرعة وبلد. أو إقليم التطعيم و/ أو مُصدر الشهادة.

وهكذا، فإن الجزائريين، الذين تلقوا جرعتين من سينوفاك، سيتمكنون الآن من دخول المملكة المتحدة من خلال اعتبارهم مُلقحين.

اعتبارًا من أكتوبر، قسمت المملكة المتحدة الدول إلى قائمتين حمراء وغير حمراء.

والجزائر من بين الدول التي رفعت معها بريطانيا القيود الصحية منذ أكتوبر الماضي.

كما استؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين مؤخرًا بأربع رحلات أسبوعية مقسمة بين الخطوط الجوية الجزائرية التي تدير رحلتين بين العاصمة ولندن. والخطوط الجوية البريطانية التي تشغل نفس العدد من مطار جاتويك.

وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية لقاح سينوفاك – كورونافاك المضاد لكوفيد-19 لغرض استعماله في حالات الطوارئ. مانحةً بذلك البلدان والمموّلين والوكالات المشترية والمجتمعات المحلية ضمانات بأنه يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بالمأمونية والفعالية والتصنيع.

وتنتج اللقاح شركة سينوفاك للمستحضرات الصيدلانية التي تتخذ من بيجين مقراً لها.

وتستخدم اللقاحات التي تصنعها شركة سينوفاك بيوتيك ومقرها بكين، وشركة سينوفارم المملوكة للدولة، فيروسات معطّلة (مثبطة). لتحفيز إنتاج الأجسام المضادة التي تقاوم فيروس كورونا.

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