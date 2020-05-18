بريطانيا تضيف هذه الأعراض الجديدة لمصابي كورونا

ضمت السلطات الصحية في بريطانيا، فقد حاستي الشم والتذوق، إلى القائمة الرسمية لأعراض مصابي فيروس كورونا.

وأوضح نائب كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، جوناثان فان، أن هذا التغيير جاء بعد أن نصح علماء الحكومة أن ذلك قد يساعد في الكشف عن المزيد من حالات الإصابة.

وقال فان، اليوم الاثنين: “تعريفنا للحالة الأساسية، الذي كان لبعض الوقت السعال الجديد المستمر أو الحمى، سيتغير الآن إلى السعال الجديد المستمر أو الحمى أو فقد حاسة الشم”.

ومن الأعراض المحتملة الأخرى لكورونا، الإرهاق أو الإسهال أو ألم البطن أو فقدان الشهية.