بريطانيا: تطبيق “بصمة الوجه” على طلاب المدارس لتقديم الطعام

تستعد بريطانيا لتطبيق “بصمة الوجه“، على طلاب المدارس، من أجل تسهيل تلقي وجبات الغذاء المدرسية.

ومن المقرر أن تبدأ 9 مدارس بنورث أير شاير ببريطانيا في تلقي المدفوعات لوجبات الغذاء عن طريق مسح وجوه الطلاب.

وبحسب التقارير فإن الهدف الأساسى منها هو تسريع أوقات الحصول على الوجبات الغذائية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقوبلت فكرة الاعتماد على “بصمة الوجه” باعتراضات من جانب المدارس ومثبت النظام “CRB Cunningham”.

واعتبروا أن هذا بمثابة تحول في تكنولوجيا المقاييس الحيوية أكثر من كونه طبقة جديدة تماما من الأمان.