بريطانيا تطلق تصريح السفر الإلكتروني لمواطني هذه الدولة

من المقرر أن تطلق المملكة المتحدة شرط تصريح السفر – تصريح السفر الإلكتروني (ETA) – هذا الشهر للزوار من قطر.

وكما أوضحت سلطات المملكة المتحدة، من المقرر إطلاق خدمة ETA في 25 أكتوبر في تجربة مع مواطني قطر. الذين سيحتاجون رسميًا إلى تصريح للسفر إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 15 نوفمبر.

يعد ETA مطلبًا جديدًا سيبدأ تطبيقه قريبًا على جميع أولئك الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول المملكة المتحدة. ومن خلال تقديم مثل هذا المطلب، تريد المملكة المتحدة تعزيز أمنها وحدودها بشكل أكبر.

وفي حين سيتم إطلاق برنامج ETA في أقل من أسبوعين كتجربة مع مواطنين قطريين. ترغب المملكة المتحدة في توسيع نطاق البرنامج ليشمل دول الخليج الأخرى لاحقًا.

وكما كشفت حكومة المملكة المتحدة، سيُطلب من مواطني البحرين والأردن والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. الحصول على تصريح الوصول الإلكتروني اعتبارًا من 22 فيفري 2024.

وشددت الهيئة نفسها على أنه سيتم إضافة المزيد من الدول لاحقًا إلى المخطط، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

بمجرد أن تصبح ETA تعمل بكامل طاقتها، سيتم السماح لأولئك المطلوب منهم الحصول على الوثيقة. بالدخول والإقامة في أراضي المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بموجب امتياز تأشيرة العامل الإبداعي.

علاوة على ذلك، سيُسمح أيضًا لأولئك الذين يحملون تصريح الوصول الإلكتروني (ETA) بالعبور عبر المملكة المتحدة.

وفي شرحها لعملية التقديم، قالت الحكومة إن طلب الحصول على ETA يجب تقديمه على تطبيق UK ETA. أو عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للحكومة.

وسيكون وقت المعالجة لـ ETA قصيرًا يصل إلى ثلاثة أيام عمل. ومع ذلك، أكدت السلطات أنه اعتمادًا على الحاجة إلى إجراء مزيد من الفحوصات على بعض المتقدمين، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول.

في حين أنه من المتوقع أن يكون سعر ETA أقل بكثير مما هو عليه عند التقدم للحصول على تأشيرة. إلا أن التكلفة الدقيقة لم يتم الكشف عنها بعد.