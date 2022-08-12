بريطانيا تعلن رسمياً الجفاف في البلاد

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف.

وطمأن وزير المياه ستيف دوبل، في بيان بأن الإمدادات الأساسية لا تزال آمنة. مؤكدا الاستعداد بشكل أفضل من أي وقت مضى لفترات الطقس الجاف.

كما أكد على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب، بما في ذلك الآثار المترتبة على المزارعين والبيئة. واتخاذ المزيد من الإجراءات حسب ما تقتضي الحاجة.

وقد أكدت المفوضية الأوروبية أن معظم دول أوروبا تتعرض لموجة جفاف هي الأسوأ منذ القرن السادس عشر. مما يؤثر على إنتاج الغذاء، والطاقة وأن هذا هو العام الأسوأ من 500 عام .

وقال أندريا توريتي، كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: “في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام. وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018”.

مبينا أن “عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية. لم تكن هناك أحداث أخرى مماثلة، نظرا لتفاقم الطقس الحار والجاف منذ أربع سنوات”.

وأظهرت أحدث البيانات من المرصد الأوروبي للجفاف “EDO” أن حوالي 45٪ من أراضي الكتلة الأوروبية تحت ظروف “تحذير”0 وهي الثانية من فئات الجفاف الثلاث، خلال الأيام العشرة التي سبقت 20 جويلية.

كما أعلن مرصد الجفاف العالمي أن معظم أنحاء أوروبا تشهد ظروفا أكثر جفافا من المعدل الطبيعي هذا العام.

وتواجه إيطاليا أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما، وذلك بعدما سجلت مياه نهر “بو”، أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال هذه الفترة.