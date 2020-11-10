بريطانيا تعلن رسمياً بداية ديسمبر موعدا لتوزيع لقاح كورونا

أخبار العالم
  • -
  • 0
بريطانيا تعلن رسمياً بداية ديسمبر موعدا لتوزيع لقاح كورونا
بقلم نادية بن طاهر

أعلن وزير الصحة البريطاني، عن جاهزية هيئة الصحة الوطنية لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا، اعتبارا من بداية ديسمبر.

وقال مات هانكوك، لشبكة سكاي نيوز: “نشر اللقاح سيستغرق بعض الوقت، والأولوية ستكون لغير المحصنين”.

مضيفا إنه “لا يزال هناك العديد من العقبات التي يتعين إزالتها، وإن الحكومة لن توزع الجرعات، حتى تثق في سلامتها السريرية”.

مشددا على أن “توزيع اللقاح سيكون معقدا للغاية”.

وأكد ذات المسؤول، أن اللقاح سيكون اختياريا، وأن الأطفال ليسوا بحاجة إلى أخذه.

وحول لقاح أوكسفورد البريطاني، قال هانكوك أنهم لا يعرفون متى سيكون جاهزا.

وأشار وزير الصحة، إلى “الحياة تعود إلى الوضع الطبيعي بحلول الربيع، لن أضع تاريخا محددا لذلك”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=918348

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com