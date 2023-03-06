بريطانيا تفاجئ الجميع وتصدر قانونا صارما ضد الحراڤة

ستقدم حكومة ريشي سوناك مشروع قانون جديد ضد الهجرة غدا الثلاثاء. حيث يهدف هذا المشروع إلى منع إمكانية تقديم طلب لجوء للأشخاص الذين يصلون على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.

على الرغم من وعود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “باستعادة السيطرة ” على الحدود. تواجه المملكة المتحدة ارتفاعًا هائلاً في عدد الوافدين، حيث وصل أكثر من 45 ألف شخص إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضي .وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء لكبح جماح الوافدين.

هذا النص الذي انتظره الحكومة البريطانية منذ أسابيع، ينص على تدابير لتسهيل احتجاز. وترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية “في أقرب وقت ممكن”.

وبحسب التايمز، وسيتم منع الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني مدى الحياة من العودة إلى المملكة المتحدة.

وردا على سؤال على قناة سكاي نيوز، أشار الوزير المسؤول عن أيرلندا الشمالية، كريس هيتون-هاريس. إلى أن المملكة المتحدة تعتزم إجراء “تبادلات مناسبة” مع فرنسا ودول أوروبية أخرى. لضمان بقاء طالبي اللجوء “في أول مكان آمن. البلد الذي وصلوا إليه”.

ومن المتوقع أن يصل ريشي سوناك إلى باريس يوم الجمعة لحضور قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

“إيقاف قوارب” المهاجرين غير الشرعيين هي إحدى الأولويات الخمس التي حددها رئيس الوزراء البريطاني من الآن. وحتى الانتخابات العامة المقبلة في أقل من عامين، والتي فازت فيها المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي.

وأدى وصول هؤلاء المهاجرين ، الذين تم إيواؤهم في الفنادق أثناء فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم. إلى توترات في مدن معينة من البلاد مع مظاهرات مناهضة للاجئين، مثل يوم السبت في دوفر.