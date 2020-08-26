بريطانيا تفاجئ العالم.. “بخاخ حشرات” قد يقتل كورونا!

فجر بحث طبي حديث في بريطانيا مفاجأة، عن إمكانية منتج متواجد في بخاخ طارد الحشرات قتل سلالة فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، أوضح البحث الأولي الصادر عن المعهد البريطاني لعلم الدفاع والتكنولوجيا، أن هذا المنتج يعرف بـ”سيتريوديول” ويجري استخدامه بالأساس ضد البعوض.

ورجح العلماء أن يكون هذا المنتج قادرا على الحماية من خلال طبقة بروتينات تقي من التقاط فيروس كورونا المستجد.

ونشر البحث حتى يطلع عليه علماء آخرون، من أجل أن يبادروا إلى وضع ملاحظاتهم أو تصويباتهم بشأن النتائج.

هذا ومن المعرفة أن هذا المنتج يستطيع أن يقتل فيروسات أخرى من عائلة كورونا.

وهذا البخاخ ليس كافيا بشكل تام، ولا يغني عن وسائل الوقاية الأخرى مثل ارتداء الكمامة والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي.

وقالت مديرة التسيير في شركة “سيتريفين إنترناشنال”، في أفريل الماضي، إنها تأمل أن تقدم الحكومة في بريطانيا دعما لتجريب المنتج واختبار تصديه لفيروس كورونا.

وأوردت ذات المسؤولة: “ما يمكننا قوله هو أننا نرى حظوظا كبيرة لأن يكون ناجعا ضد فيروس كورونا المستجد، لكن لا بد من إخضاع الأمر للتجربة بعناية فائقة”.