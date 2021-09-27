بريطانيا تمنح أكثر من 10 آلاف تأشيرة عمل وهذه التفاصيل

أعلنت المملكة المتحدة، عن منح ما يصل إلى 10 آلاف و500 تأشيرة عمل مؤقتة سعيا منها للاستجابة للنقص باليد العاملة.

واتخذت الحكومة البريطانية هذا القرار، أمس السبت، حيث يمثل تحولا غير متوقعا في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ مدة هذه التأشيرات 3 أشهر وتبدأ من أكتوبر إلى ديسمبر المقبلَين.

ومن شأن هذه التأشيرات أن تعوض النقص الصارخ في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.

وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.

ويمثل قرار منح تأشيرات عمل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مرارا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.

طالع أيضا:

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb