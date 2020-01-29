بريطانيا خارج الإتحاد الأوروبي بعد يومين

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بغالبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي “بريكست”.

ووافق النواب الأوروبيون على الإتفاق بـ621 صوتًا ومعارضة 49 وإمتناع 13 عن التصويت.

وهذه هي المرحلة الرئيسية والأخيرة في المصادقة على الإتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على الاستفتاء حول “بريكست” في بريطانيا.

وقبل أسبوع، صادق مجلس العموم البريطاني نهائيًا، على “بريكست”، مفسحًا المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي والمقرر بعد غدٍ الجمعة.

ويسمح الإتفاق لبريطانيا بإسدال الستار على عضويتها التي إستمرت لعقود في الإتحاد اعتبارًا من 31 جانفي والإنفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية والتأخير.