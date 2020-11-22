بريطانيا: دوق ودوقة كامبريدج يطلقان برنامجا يرافق الآباء بمرحلة نمو أطفالهم

أطلق دوق ودوقة كامبريدج، برنامجا يهدف إلى مرافقة الآباء خلال مرحلة نمو أطفالهم.

وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية على فيسبوك للعائلة المالكة البريطانية، التقى دوق ودوقة كامبريدج بالمستفيدين من برامج آباء رجال المستقبل.

وحسب ذات المصدر يساعد هذا البرنامج الآباء على تنمية ثقتهم كآباء، في كل مرحلة من مراحل نمو أطفالهم.

كما يدعم هذا البرنامج رجال المستقبل حوالي 500 من الآباء وشركائهم كل عام.

وبسبب الإغلاق الذي فرضه وباء كورونا، تواصل دوق ودوقة كامبريدج مع الآباء المستفيدين من البرنامج عبر جلسات افتراضية فردية.

وتبادل الطرفان النصائح حول كيفية التعامل مع الضغط، والتحدث بصراحة عن مشاعرهم، والاستمرار في تقديم أفضل رعاية لأطفالهم خلال الأوقات الصعبة.