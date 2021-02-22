بريطانيا: رفع إجراءات الإغلاق بسبب كورونا 8 مارس المقبل

أعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الاثنين، بدء رفع إجراءات الإغلاق بسبب كورونا 8 مارس المقبل.

ووجه بإعادة فتح جميع المدارس 8 مارس، متعهدا بالسماح لعائلتين أو مجموعة مكونة من ستة أصدقاء بالتجمع في الهواء الطلق.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، سيضع رئيس الوزراء خطة مكونة من 4 مراحل لتخفيف القيود التى تمس أركان الحياة اليومية.

وتشمل الخطة تخفيف القواعد اعتبارا من 8 مارس للسماح للأصدقاء بالالتقاء لتناول القهوة فى الهواء الطلق.

واستئناف ممارسة الرياضة المدرسية والأنشطة بالخارج عند إعادة فتح المدارس.

كما سيتم استئناف الألعاب الرياضية مثل التنس وكرة السلة اعتبارا من 29 مارس.