بريطانيا.. ظهور سلالة جديدة للمتحور “دلتا”

رصد خبراء بريطانيون، سلالة جديدة للمتحور “دلتا” لفيروس كورونا تسبب عددا متزايدا من الإصابات.

ويضم النوع “إيه واي.2.4″، الذي يسميه البعض “دلتا بلس“، تحورات قد تساعد الفيروس في البقاء.

ويخضع الأمر حاليا لاختبارات تهدف إلى فهم حجم التهديد الذي قد يشكله هذا المتحور.

وحسب الخبراء فإنه من غير المرجح أن ينتشر هذا المتحور على نطاق واسع أو يتغلب على الحماية التي توفرها اللقاحات الحالية.

ولا يعتبر حتى الآن متحورا مثيرا للقلق أو متحورا قيد الدراسة، وهي فئات مخصصة للمتحورات ومستوى الخطر المرتبط بها.

وكانت المملكة المتحدة قد صنّفت متحور “دلتا” الأصلي، في ماي الماضي، على أنه متحور يثير القلق في البلاد بعد تفوقه على متحور “ألفا” ليصبح النوع المهيمن للإصابة بكوفيد.

بيد أن الخبراء رصدوا شهر جويلية الماضي، النوع “إيه واي.2.4″، وتتزايد أعداد الإصابة بهذا النوع أو السلالة الفرعية من “دلتا” ببطء منذ ذلك الوقت.

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