بريطانيا على موعد مع “العاصفة دينيس”

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بريطانيا على موعد مع “العاصفة دينيس”
بقلم نسرين محفوف

أطلقت السلطات في إقليم ويلز، شمال غربي بريطانيا، تحذيرات حمراء، ما يعني وجود خطر على الحياة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية مع استمرار العاصفة دينيس في اجتياح بعض مناطق المملكة المتحدة.

وأُطلق أكثر من 300 تحذير من الفيضانات في عموم بريطانيا وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار.

وفي أسكتلندا، أنقذ رجال الإطفاء شخصين جُرفت سيارتهما من على الطريق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرات مشددة من الفيضانات؛ اثنان منها في إنجلترا، واثنان في ويلز.

علاوة على نشر ثلاثة تحذيرات في اسكتلندا، ما يشير إلى وجود خطر على الحياة.


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