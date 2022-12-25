بريطانيا: قتيلة وجرحى في إطلاق نار غرب إنجلترا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أن إطلاق نار تم عشية أمس السبت في حانة بشمال غرب إنجلترا. أدى الى مقتل شابة وإصابة ثلاثة رجال.

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها تحقق في حادث إطلاق النار الساعة 11:50 مساءً السبت في حانة لايتهاوس. في بلدة والاسي كقضية قتل.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن مدير المباحث ديفيد ماكغرين: “هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية. ونحن نتفهم أن هذا حادث مروّع ومدمّر حقًا في مكان مزدحم مليء بالشباب”.

وقالت الشرطة في بيان إن المرأة توفيت في المستشفى” متأثرة بجروح جراء طلق ناري”. إلى جانب الرجال الثلاثة المصابين، أصيب عدة أشخاص، بحسب البيان.

وصرح رئيس المباحث قائلا” نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة في سيارة داكنة اللون. ربما كانت مرسيدس داكنة اللون بعد وقت قصير من إطلاق النار. ونحن حريصون على أن نسمع من أي شخص رأى هذا للاتصال بنا على الفور”.