بريطانيا: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في حادث دهس

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. في حادث دهس في مدينة نوتنغهام، وسط إنجلترا.

وقالت الشرطة، في بيان لها، أنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 31 عاما. للاشتباه في قيامه بقتل ثلاثة أشخاص دهسا في شارعين مختلفين بمدينة نوتنغهام. وإصابته ثلاثة آخرين يتم علاجهم حاليا بالمستشفى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن رئيسة الشرطة في مقاطعة نوتنغهام كيت مينيل. قولها: “أن الحوادث الثلاثة متصلة، فيما تتواصل التحريات من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث”.

وأضافت أن “التحقيقات في الحوادث ما زالت مستمرة ولا تزال في مرحلتها الأولى. وهناك فريق من المحققين للوقوف على ملابسات الحادث”.

وقامت قوات الشرطة بإغلاق عدد من شوارع وسط المدينة وأشارت إلى أن الإغلاق سيستمر حتى انتهاء التحقيقات.

من جهته، قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني: “إن الشرطة تقوم بموافاته بكافة المستجدات في الحادث”. مضيفا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أنه يجب إعطاء الشرطة المزيد من الوقت للقيام بعملها”.