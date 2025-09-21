بريطانيا وأستراليا وكندا يعترفون بدولة فلسطين.. خطوة تهدد وجود إسرائيل

حققت فلسطين اليوم الأحد، انتصارا كبيرا، بإعتراف كل من بريطانيا وأستراليا وكندا رسميا بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في منشور له على منصة إكس: “اعترفنا اليوم بدولة فلسطين. لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية”. وأضاف: “نعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين”.

يُشار إلى أن 9 دول أكدت رسميا أنها ستعترف بدولة فلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وسان مارينو.

أما البرتغال فاختارت أن تؤجّل موعد اعترافها لتعلن قرارها في وقت لاحق اليوم.

وبانتهاء جلسة الجمعية العامة، ستحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

ومع اعتراف بريطانيا وفرنسا ستحظى فلسطين قريبا بدعم 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة. إذ تعترف كل من الصين وروسيا بدولة فلسطين منذ عام 1988.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، أن هذه الدعوات “تهدد وجود إسرائيل”.

داعيا لمواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى لدحض ما وصفها بـ”الدعاية الكاذبة” ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو إن “الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية للإرهاب”.