بريطانيا وأمريكا يتفقان على “ردع” الهجمات الكيمياوية للأسد

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بريطانيا وأمريكا يتفقان على “ردع” الهجمات الكيمياوية للأسد
بقلم وافي مهاجري

اتفقت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة “ردع” الرئيس السوري بشار الأسد عن أي هجوم جديد بالأسلحة الكيماوية.

وهذا خلال محادثة هاتفية جرت بينهما، ليلة الخميس، أين شددا المسؤوليْن على ضرورة العمل بشكل وثيق للخروج برد فعل دولي على الهجوم الكيماوي الذي حدث ببلدة دوما القريبة من دمشق يوم السبت الماضي.

وجاءت هذه المحادثة بعد مضي ساعات قليلة من اجتماع للمجلس الحكومي البريطاني برئاسة تيريزا ماي، تقرر خلاله العمل على “ألا يمر استخدام السلاح الكيماوي في دوما بدون رد”.

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