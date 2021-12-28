بريطاني يشتري iPhone 13 عبر  الأنترنت فتصله شوكولاطة بدلا منه

شعر رجل من المملكة المتحدة بصدمة كبيرة، بعد أن طل هاتف “iPhone 13 Pro Max” من متجر عبر الإنترنت، لكنه تلقى لمن ذلك ألواح الشوكولاطة ملفوفة فى ورق المرحاض.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجل يدعى “دانيال كارول”، طلب هاتف “iPhone 13 Pro Max” عبر موقع “Apple” الإلكتروني. ودفع مبلغ 1045 جنيهًا إسترلينيًّا في 2 ديسمبر، وتأخر موعد احصول على طلبيته مدة أسبوعين.

ويوم 17 ديسمبر ذهب دانيال كارول إلى مستودع شركة البريد السريع لاستلام طرده شخصيا. لكنه شعر بالفزع لرؤية ألواح الشوكولاتة في ورق المرحاض بدلاً من الأيفون.

كما شك حينها في حصول شيء خطأ عندما رأى أنه تم العبث بشريط الطرد. والأمر الذي زاد الطين بلة، أن ورق المرحاض كانت جودته سيئة ورائحته كريهة أيضًا.

وهذه الحادثة وقعت في السابق مع شاب تايلاندي، الذي إشترى أيفون 7 من على منصة التجارة الإلكترونية Lazada. كما تلقى بدلاً من ذلك مكتبًا بالحجم الكامل يشبه منتج “أبل“.

وقال الشاب التايلندي أنه لم يتحقق بدقة من جميع التفاصيل أثناء تقديم طلبه، حيث وجد ظاهريًا هاتف iPhone 7 بسعر رخيص.

وبعد انتشار الحادثتين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إستخدم رواد هذه المواقع هذا كمثال لتحذير الآخرين وخلق الوعي بشأن التسوق عبر الإنترنت.