بريكة: إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في إنفجار قارورة غاز بمنزل في مشتة اولاد محمد

اصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة بجروح إثر إنفجار قارورة غاز داخل منزل في مشتة اولاد محمد بلدية عزيل عبد القادر.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد خلف إثر انفجار قارورة غاز في منزل عائلي إصابة 3 نساء ورجل وطفلين بحروق منهم خطيرة .

وأضافت المصادر ان الضحايا وهم قملة رشيدة 62 سنة ، نويس هاجر 33 سنة ، نويس وردة 25 سنة ، نويس جمال 33 سنة ، نباطي نور عامين ، نباطي زكريا عام واحد.

تم نقلهم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بريكة و تم تحويل 05 اشخاص إلى مستشفى باتنة الجامعي.

فيما مصاب تحت الرعاية الطبية بمستشفى بريكة و أوضح مصدر طبي إن إصابتهم وصفت بالخطيرة تمثلت في حروق من الدرجة الثالثة