بريكة: محاولة إنتحار 3 أشخاص من فوق مقر بلدية بيطام

أقدم اليوم الإثنين 3 أشخاص على محاولة الانتحار من فوق مقر بلدية بيطام بالولاية المنتدبة بريكة.

وجاءت محاولات الإحتجاج بسبب إقصائهم من قائمة السكن التي عُلقت سنة 2019 وظهرت فيها أسماءهم. وبعد الطعون تم اسقاط اسمائهم رغم توفرهم على جميع الشروط القانونية. معتبرين اقصاءهم ظلما وجورا لا مبرر له.

وطالب المقصيون بلجنة تحقيق للتأكد من قانونية ملفاتهم ومن ثمة الكشف عن حقيقة وهوية الواقفين وراء الطعن فيهم ثم اقصائهم.