بريكس تقرر ضم 6 دول جديدة

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يوم الخميس أن مجموعة البريكس. التي اجتمعت لمدة يومين في قمة في جوهانسبرغ، سترحب بست دول جديدة في كتلتها. اعتبارًا من 1 جانفي 2024.

وكانت مجموعة البريكس قد اتفقت على مبدأ توسيع كتلة الدول الناشئة، حيث أعلنوا اليوم الخميس، أنهم سيرحبون بستة بلدان أعضاء جديدة.

ويتعلق الأمر بكل من الأرجنتين، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في مؤتمر صحفي مشترك لزعماء الدول الخمس التي تشكل الكتلة حاليا. إن “العضوية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من جانفي 2024. مشيرا أنه مع هذه القمة، تبدأ مجموعة البريكس فصلا جديدا.

وقال مسؤول إيراني كبير إن عضوية إيران في مجموعة البريكس تعتبر “نجاحا استراتيجيا للسياسة الخارجية” بالنسبة لطهران.

وكتب المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، محمد جمشيدي، على موقع X، تويتر سابقا، أن “العضوية الدائمة. في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية”.

ويعد انضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس بمثابة “تسليط الضوء” على ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. كما رحب رئيس وزرائها أبي أحمد.

كما قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أمس الأربعاء “لقد اتفقنا على مسألة التوسع. لقد اعتمدنا وثيقة. تحدد المبادئ التوجيهية والمبادئ والعمليات لمراجعة الدول الراغبة في الانضمام إلى البريكس”. وشدد الوزير بعد ذلك على الخطوة “الإيجابية” للأمام

كما تقدمت حوالي أربعين دولة بطلبات للحصول على العضوية أو أعربت عن اهتمامها. وبحسب قادة “نادي الخمسة”، الذي ينتج ربع ثروات العالم ويجمع 42% من سكان العالم. فإن هذا الحماس يظهر النفوذ المتزايد للدول الناشئة على الساحة العالمية.