بريكس يتخطى مجموعة السبع ويشكل تكتلا اقتصاديا مهما

أصبح تكتل الدول الصاعدة “بريكس”، والذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يشكل ثقلا اقتصاديا يفوق في أهميته مثيله للدول السبع الصناعية الكبرى.

وجاء في تقرير بريطاني، صادر عن مؤسسة “أكرون ماركو للاستشارات”، أن مساهمة تكتل “بريكس” في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 31.5 بالمائة. مقارنة بـ 30.7 بالمائة للدول السبع الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أن هذه التغيرات الكبرى ترجع بصورة خاصة إلى النمو الاقتصادي القوي الذي سجلته الصين والهند.

وتوقع التقرير أن تزداد مساهمة مجموعة “بريكس” في الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدار السنوات المقبلة. لاسيما مع توسع التكتل بضم دول جديدة لعضويته.

وأعربت أكثر من 12 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التكتل. وقد تقدمت أربعة دول، من هذه الدول بطلبات انضمام إلى تكتل “بريكس” وهي الجزائر والسعودية وإيران والأرجنتين.

ولفت التقرير البريطاني إلى أنه على الرغم من الأهمية الاقتصادية والديموغرافية (3.2 مليار نسمة) للدول الأعضاء لتكتل “بريكس” إلا أنها لا تحظى حاليا سوى بـ 15 بالمائة من حقوق التصويت في البنك وصندوق النقد الدوليين.