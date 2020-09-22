برينتفورد يضم بديل “بن رحمة” !

أعلن نادي “برينتفورد” الإنجليزي، عن تعاقد مع “سمان غودوس” لاعب “أميان” الفرنسي، ليكون بديلا للاعب الجزائري “بن رحمة”.

تعاقد “برينتفورد” مع “غودوس” من شأنه أن يفتح الباب لرحيل النجم الجزائري “بن رحمة”، الذي لا يزال مطلوبا في “البريميرليغ”.

فالعائق الأكبر كان شرط إدارة فريقه التي أكدت أنها لن تتخلى عنه إلا مقابل 30 مليون أورو.

لكن الأمور ستتغير بعد انضمام “سمان” إلى الفريق، فالنادي سيبحث عن مصدر للأموال وسيتم التخلي عن “بن رحمة”.

يذكر أن كل من “وست هام” و”أستون فيلا” مهتمان كثيرا بضم النجم الجزائري وتقدما بعرضهما لإدارة “برينتفورد”.