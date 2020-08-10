برينتفورد يوجه رسالة تهنئة لبن رحمة

هنأ نادي برينتفورد الإنجليزي، اليوم الإثنين، نجمه الأول، الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت إدارة نادي برينتفورد، تغريدة عبر الحساب السمي للفريق على “تويتر”، بهذهه المناسبة جاء فيها، “عيد ميلاد سعيد بن رحمة، نتمنى لك يوم سعيد”.

وأرفق النادي الإنجليزي، تغريدته هذه، بصورة للدولي الجزائري، الذي يحتفل اليوم الإثنين 10 أوت، بعيد ميلاده الـ25.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يتجه لمغادرة ناديه برينتفورد الإنجليزي هذا الصيف، للإلتحاق بأحد الأندية الكبيرة المهتمة بخدماته.