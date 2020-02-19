برينتفورد يُحدد مُستقبل بن رحمة!

وضعت إدارة نادي برينتفورد، ومن الآن خُطة حُدد فيها مُستقبل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، أشهرا قبل إفتتاح الميركاتو الصيفي.

وأوضح موقع “فوتبول ليغ” البريطاني، بأن مُسيري “البيز”، لن يتخلوا عن نجمهم بسهولة، خاصة في ظل العروض الكبيرة التي يُقدمها.

ووفقا لذات المصدر، فإن الفريق المُحتل للمركز الرابع من “الشامبين شيب”، حدد سعر 30 مليون أورو لإنطلاق المُفاوضات بخصوص لاعبه.

كما يضع برينتفورد في حساباته، إمكانية إستمرار الجناح الطائر في تشكيلته، خاصة في حالة نجاح الفريق في الصعود للبريمير ليغ.

يُشار بأن صاحب المُراوغات السحرية، كان مُتابعا من توتنهام، أستون فيلا ونيوكاسل.