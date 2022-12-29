بر الأم سبيل البركة في الدنيا

يعد بر الوالدين من أفضل الأعمال التي يقدمها المسلم بين يدي الله عزوجل وقد أمرنا الله بالإحسان إليهما في القرآن الكريم خيث قد نال بر الأم حظا وفيرا من هذه النصوص لكن ياترى ما الحكمة من ذلك.

بر الأم سبيل البركة في الدنيا

الحكمة الأُولى:

إن الجهد الجبار و كذلك التعب الكثير الذي تعاني منه الأم أثناءَ الحملِ والولادة والتَّربية، فهي تتألم في حملها لطفلها تسعة أشهر، وتتألم في ولادته، وبذلك تتألم في إرضاعه، و أيضا تسهر على راحته، و كما تبقى على سيرتها حتى يكبر ويصبح بذلك راشدا ويجمع الفقهاء على تفضيل الأمِّ في البرِّ على الأب وغيره من النَّاس،

الحكمة الثانية:

الأم هي أضعف وأعجز من الأب جسديا، فكانَ مقدما برها عليه.

بر الأم سبيل البركة في الدنيا

الحكمة الثالثة:

كما أن المشقة على الأم في إنجاب الولد ورعايته اضطرارية، أمَّا مشقة الأبوة فاختيارية، إذ تضحّي الأم بصحَّتها وراحة جسدها، فتقدّمت في البر وفي وجوبِ الإنفاق عليها.