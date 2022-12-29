بر الأم سبيل البركة في الدنيا
بر الأم سبيل البركة في الدنيا
يعد بر الوالدين من أفضل الأعمال التي يقدمها المسلم بين يدي الله عزوجل وقد أمرنا الله بالإحسان إليهما في القرآن الكريم خيث قد نال بر الأم حظا وفيرا من هذه النصوص لكن ياترى ما الحكمة من ذلك.
بر الأم سبيل البركة في الدنيا
الحكمة الأُولى:
إن الجهد الجبار و كذلك التعب الكثير الذي تعاني منه الأم أثناءَ الحملِ والولادة والتَّربية، فهي تتألم في حملها لطفلها تسعة أشهر، وتتألم في ولادته، وبذلك تتألم في إرضاعه، و أيضا تسهر على راحته، و كما تبقى على سيرتها حتى يكبر ويصبح بذلك راشدا ويجمع الفقهاء على تفضيل الأمِّ في البرِّ على الأب وغيره من النَّاس،
الحكمة الثانية:
الأم هي أضعف وأعجز من الأب جسديا، فكانَ مقدما برها عليه.
بر الأم سبيل البركة في الدنيا
الحكمة الثالثة:
كما أن المشقة على الأم في إنجاب الولد ورعايته اضطرارية، أمَّا مشقة الأبوة فاختيارية، إذ تضحّي الأم بصحَّتها وراحة جسدها، فتقدّمت في البر وفي وجوبِ الإنفاق عليها.
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أكتم عن الناس ذَهَبَك.. وذَهَابِك.. ومَذْهَبِك..
قال أحدهم: “ليتني وجدت من ينصحني هذه النصيحة في مقتبل عمري..”
فقيل: “ما هي..؟”
قال: قال الإمام بن الجوزي: “أكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك”
أما ذهبك :
فمالك وحالك وكل نعمة تنعم بها، فلو معك مال قد تكون عرضة للحسد أو الطمع، ولو لم يكن معك قد يعاملك أحدهم بشفقه ويستهين بك، فكل ذى نعمة محسود.
أما ذهابك:
فتعنى أي أمر تنوى عمله، وظيفة جديدة، خطوبة، مشروع، أمسك لسانك ستجد خططك تتحقق بفضل الله، سيدنا يعقوب قال لابنه يوسف: “لا تقصص رؤياك علي إخوتك فيكيدوا لك كيدا” لقد خشي على ابنه أن يحسده إخوته، رغم إن النعمة كانت مجرد حلم لم يتحقق بعد.
والسؤال الذي سيتبادر للذهن هو: كيف يمكن الجمع بين هذا الرأي وبين الآية: “وأما بنعمة ربك فحدث” فهذه الآية معناها ألا تنكر نعمة الله عليك، واحمده على كل حال، ولتظهر آثار نعمته عليك في اللبس والبيت والتوسعة على أهلك دون تبذير أو تفاخر
وأما مذهبك:
فتعنى لا تنصح أحدا إلا إذا طلب النصيحة، ولا تتكلم عن نفسك كثيراً ماذا تحب وماذا تكره، صحيح أن للحديث عن النفس مُحبب سواء للمتحدث أو السامع، لأن ذلك سيزيل بعض الغموض الذي يضيف لك زهوة ولمعان عند من تصاحبهم، وأيضاً لكي لا تدخل فى جدال عقيم لا لزوم له.
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