بزاز: “الفوز على غيليزان يؤكد القوة الذهنية للاعبينا وعمل المدرب”

أثنى المدير الرياضي لشباب قسنطينة، ياسين بزاز على الفوز الذي حققه فريقه، في مواجهة سريع غيليزان، ضمن البطولة الوطنية.

وصرح بزاز، لتلفزيون “النهار”: “المباراة كانت في المستوى، ولاعبينا قدموا مباراة كبيرة، ما مكننا من تحقيق فوز ثمين”.

وأضاف: “رغم تلقينا الهدف الأول، إلا أننا تمكنا من العودة في النتيجة، وهذا ما يؤكد القوة الذهنية للاعبينا، وهذا دليل على العمل الذي يقوم به المدرب”.

يذكر أن شباب قسنطينة، فاز أمس الجمعة، على سريع غيليزان بخماسية كاملة، لحساب الجولة الـ17 من البطولة المحترفة.