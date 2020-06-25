بزاز: “اللاعبون الجزائريون سيستفيدون كثيرا من خبرة بوقرة”

يرى الدولي الجزائري السابق، ياسين بزاز، أن مجيد بوقرة، سيمنح إضافة كبيرة للاعبين المحليين كناخب وطني، بالنظر لخبرته كلاعب ومدرب.
وصرح بزاز، لتلفزيون “النهار”: “بوقرة يملك خبرة كبيرة كلاعب، بالإضافة للخبرة التي اكتسبها مؤخرا كمدرب رئيسي لنادي الفجيرة”.
وأضاف الدولي الجزائري السابق: “الماجيك ترك بصمة كبيرة في المنتخب الوطني، وأضن أن اللاعبين الذين سيعملون معه سيستفيدون كثيرا من خبرته”.
وعبّر ياسين بزاز، في الأخير، عن تمنياته بالتوفيق لمجيد بوقرة، كمدرب للمنتخب المحلي: “أتمنى له النجاح في مهمته الجديدة، خاصة وأنه يملك المؤهلات لذلك”.
التعليقات (0)