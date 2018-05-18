بزاز :”اللقب مع السياسي أجمل هدية قبل الإعتزال”

أكد ياسين بزاز بأنه كان يحلم ومنذ سنوات بالحصول على لقب مع شباب قسنطينة، خاصة وأنه اعتزاله للكرة أصبح قريبا.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”لم أفز سوى بكأس إفريقية مع الجياسكا، وأردت دائما تتويجا مع السياسي، خاصة وأني إبن الفريق”.

وواصل :”ماصنع الفارق بالنسبة لنا هذا الموسم، هو الإستقرار وغياب المشاكل، وتواجد المُدرب، عمراني، الذي كان أحسن شيء حدث لنا”.

ليختم :”لقد لعبنا دائما مُباراة بمُباراة، ولكم نستهدف الدوري في البداية، ولكننا عرفنا كيفية فرض أنفسنا وإسعاد جماهير مدينة قسنطينة”.