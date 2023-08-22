بزيادة 25 %.. 450 مليار ديون سونلغاز ببجاية

سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز لولاية بجاية إتلاف 276 ناقل كهربائي ذو التوتر المتوسط بطول شبكة 43 كلم، بسبب مخلفات موجة الحرائق لهذا الصيف.

وأدت الحرائق، إلى أضرار ب127 عمود كهربائي ذو التوتر المنخفض بطول شبكة 27 كلم كما سجلت. كذلك أضرار على مستوى 9 محولات كهربائية ذو التوتر المتوسط والمنخفض الموزعة كالآتي: 05 محولات على مستوى بلدية توجة، 02 بالقصر، 02 ببني كسيلة. تقدر القيمة المالية لهذه الخسائر بأكثر من 19 مليار سنتيم.

بالرغم من ذلك، جندت الشركة كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل مواجهة هذه الأزمة وإعادة التموين بالطاقة الكهربائية لأكثر من 15000 زبون وذلك في ظرف لم يتعدى 48 ساعة.

الجدير بالذكر أن شركة توزيع الكهرباء و الغاز لبجاية تنفق أموال طائلة تعد بالمليارات من أجل تجسيد البرامج الاستثمارية التي تنجزها سنويا. من أجل تحسين نوعية واستمرارية الخدمة.

حيث وضعت تحت الخدمة لسنة 2023، 21 محول كهربائي جديد فيما يرتقب دخول 8 محولات أخرى حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية.

ناهيك عن إنجاز أشغال إعادة هيكلة الشبكات المهترئة خلق منطلقات جديدة و كذا صيانة مراكز توزيع الطاقة و الخطوط الكهربائية.

بالرغم من كل هذه المجهودات المبذولة على مدار سنوات إلا أن الشركة تعاني دائما من مشكل تحصيل الديون العالقة. والتي أضحت تشكل خطرا على صحتها المالية.

حيث بلغت إلى غاية نهاية شهر جويلية من هذه السنة الجارية أكثر من 450 مليار سنتيم أي أنها ارتفعت بنسبة 25 % مقارنة بنهاية السنة الماضية 2022.

حيث يحتل الزبائن العاديين الصدارة ب 257 مليار سنتيم تليه الإدارات ب 93 مليار و تمثل البلديات 54 % من ديون الإدارات، القطاع الاقتصادي (الصناعيين) ب 55 مليار سنتيم.

فيما تعود بقية الديون لأشغال الربط بالكهرباء و الغاز المنجزة لفائدة القطاع العمومي و الخاص.

وأمام هذا الوضع، تدعو مديرية التوزيع بجاية كل الزبائن المتأخرين عن دفع مستحقاتهم اختيار طريقة الدفع المناسبة سوآءا عبر الوكالات التجارية، مكاتب البريد أو الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة بنكية من أجل تسديد فواتيرهم في آجلها المحددة قانونيا. وذلك لتفادي الإزعاجات المترتبة عن قطع التيار الكهربائي. وكذا تفادي دفع مصاريف قطع الطاقة واسترجاعها والتي تبلغ 950 دينار جزائزي.