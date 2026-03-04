بزيان: “شباب بلوزداد أثبت بأنه فريق المواعيد الكبيرة ولا خوف عليه”
بقلم النهار أونلاين
ثمّن مساعد مدرب شباب بلوزداد، هشام بزيان، الفوز الذي حققه فريقه أمس الثلاثاء، على حساب مولودية الجزائر، ضمن منافسة كأس الجزائر.
وصرّح هشام بزيان، عقب هذه المباراة: “المهمة لم تكن سهلة ضد مولودية الجزائر، لكن كنا جاهزين بدنيا”.
كما أضاف: “المنافس تمكن من تسجيل هدفين باستغلال أخطاء فردية، وهذا راجع للضغط الذي كان مفروضا على لاعبينا”.
وتابع هشام بزيان: “شباب بلوزداد أثبت بأنه دائما في الموعد، وبأنه فريق المواعيد الكبيرة، ولا خوف عليه، خاصة بحضور جمهورنا الرائع، ونتمنى مواصلة نتائجنا الايجابية”.
