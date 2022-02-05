بسايح فريد رئيس بلدية سيق عضوا بمجلس الأمة عن ولاية معسكر

ضفر بسايح فريد، رئيس بلدية سيق حاليا، مقعدا بمجلس الأمة عن ولاية معسكر،خلفا للعضو برحال بن عومر في اطار إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وقد احتضن مقر المجلس الولائي لمعسكر، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة ، التي تقدم لها 8 مترشحين من بينهم 4 مترشحين احرار .

علما ان هناك 774 منتخب محلي و جرت عملية الاقتراع في ظروف حسنة، شددت فيها اجراءات البروتوكول الصحي.

فضلا عن سحب الهواتف النقالة للمنتخبين قبل الادلاء باصواتهم ، و هو اجراء اتخذته السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، حرصا على الشفافية و النزاهة .

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