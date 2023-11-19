بسبب أبنائه.. وزير الصحة الاسكتلندي يدفع 12500 يورو فاتورة الأنترنت

في اسكتلندا، برر وزير الدولة للصحة، مايكل ماثيسون، فاتورة بقيمة 11 ألف جنيه إسترليني (12500 يورو) كرسوم تجوال البيانات. على جهاز iPad الخاص به. بحقيقة أن أبنائه شاهدوا كرة القدم خلال رحلة عائلية. بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية.

وبدا مايكل ماثيسون عاطفيًا يوم الخميس عندما اعتذر للنواب. الأمر الذي دفع العديد من مستخدمي الإنترنت للتفاعل على موقع X (تويتر سابقاً).

وقال الأخير إنه لم يفهم سبب ارتفاع المبلغ عندما أُبلغ به في جانفي الماضي. وأشار إلى أن الجهاز يستخدم للعمل فقط.

وقد قام منذ ذلك الحين بسداد الأموال وأعلن أنه جعل نفسه متاحًا للبرلمان لإجراء تحقيق أكثر تعمقًا، دون تقديم استقالته.

وذكر يوم الخميس أنه لم يكن يعلم منذ فترة طويلة أن أفرادًا آخرين من عائلته استخدموا جهاز iPad. موضحًا أن الجهاز اللوحي كان بمثابة نقطة اتصال للسماح للأجهزة الأخرى بالوصول إلى الإنترنت. وأوضح وزير الصحة أنه لم يذكر هذه النقطة في تصريحه الأول يوم 10 نوفمبر لأنه أراد حماية أطفاله.

وقال للنواب: “بصفتي أحد الوالدين، أردت حمايتهم من التدقيق السياسي والإعلامي المرتبط بهذا الأمر. وهو ما يريد أي والد أن يفعله”. وأضاف “لقد كان خطأ وأنا آسف. الحقيقة البسيطة هي أنهم شاهدوا مباريات كرة القدم”.

من جانبه، قدر رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، الذي تعرض حزبه الاستقلالي، الحزب الوطني الاسكتلندي. للضعف بسبب فضيحة مرتبطة بتمويله، حدوث “أخطاء” وأكد مجددا ثقته في وزيره.