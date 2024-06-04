بسبب أحداث ملعب “حملاوي”.. برمجة لقاءات الجولتين 28 و29 من دون جمهور

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” رسميا، برمجة لقاءات الجولتين 28 و29 من البطولة المحترفة، من دون حضور الأنصار، مع حرمان جماهير الفرق الزائرة من التنقل في الجولة 30 والأخيرة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع “لجنة الطوارئ” التابعة لـ “الفاف” بسبب الأحداث المؤسفة التي عرفها ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، أمس الاثنين. بمناسبة لقاء الشباب المحلي واتحاد العاصمة، ضمن تسوية الجولة 24.

وتأسفت “الفاف” في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، عن تلك الأحداث. ونددت بأعمال الشغب التي أضرت بصورة الرياضة الجزائرية، مبرزة بأنه لا يمكل تجاهل هذه السلوكيات. مشددة على ضرورة مكافحة آفة العنف.

وفي المقابل، قررت الاتحادية منع تنقل أنصار الفرق الزائرة في الجولة الـ 30 والأخيرة. من بطولة الموسم الجاري.

كما طالبت لجنة الطوارئ من نظيرتها لجنة الانضباط التابعة للرابطة، ضرورة التعامل بحزم مع الوقائع الخطيرة، التي عاشها ملعب قسنطينة، وإصدار عقوبات صارمة.

إلى جانب ذلك، دعت “الفاف” إلى فتح تحقيق في ظروف تنظيم وسير، مواجهة شباب قسنطينة، والضيف اتحاد العاصمة.

مشيرة إلى أنها تلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على ظاهرة العنف هذه وضمان بقاء الملاعب أماكن للتعايش والاحترام المتبادل.

داعية في الأخير، كافة الجهات المعنية، خاصة لاعبي كرة القدم والصحافة الرياضية، إلى تقديم دعمها لتعزيز قيم الروح الرياضية النبيلة.