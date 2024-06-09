بسبب أحداث ملعب حملاوي.. تقديم 14 موقوفا آخر أمام العدالة بقسنطينة

أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة 14 شخصا. و يأتي التوقيف على خلفية أحداث الشغب التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي خلال المباراة المتأخرة عن الجولة 24 من المحترف الاول.

هذا وسيتم تقديم الموقوفين امام النيابة المحلية عن جنح إتلاف الممتلكات والمنشآت القاعدية المملوكة للدولة بمناسبة تظاهرة رياضية. وارتكاب أعمال العنف والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع سبق الإصرار والترصد وحمل أسلحة بيضاء.

جدر الاشارة الى انه تم توقيف 59 شخص بحر هذا الأسبوع عن ذات التهم. ليرتفع العدد إلى 73 موقوفا.