بسبب أزمة الغاز.. إسبانيا تقرر غلق المتاجر عند العاشرة مساءً والغضب يعتري شعبها

ستكون إسبانيا ستكون الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي بأكملها التي تغلق أبواب متاجرها عند الساعة العاشرة ليلا.

وستكون إسبانيا دولة تفرض أقسى الإجراءات في الاتحاد الأوروبي بأكمله، نظريًا. لضمان إمداد الكهرباء والغاز في وقت يعاني فيه السكان، من ارتفاع الأسعار جراء أزمة الطاقة.

وتمت صياغة هذا المرسوم من طرف بيدرو سانشيز دون الاعتماد على أي شخص. ودون تقييم الأثر الاقتصادي وما هو أبعد مما تم الاتفاق عليه في الاتحاد الأوروبي.

وستكون نوافذ المتاجر الوحيدة في أوروبا التي ستغلق عند منتصف الليل هي تلك الموجودة في إسبانيا. مما يخلق شعوراً بعدم الأمان والاستقرار في خضم الحملة السياحية.

ويؤكد حزب الشعب الإسباني أن المرسوم موجه، قبل كل شيء، ضد التجارة. دون الاعتماد عليهم أو على ممثليهم على الإطلاق، وتخطي الصلاحيات الحصرية لمناطق الحكم الذاتي.

علاوة على ذلك، بدون تقديم دراسة واحدة عن التأثير الاقتصادي في قطاع يعيش فيه ملايين الأشخاص في إسبانيا. هل تم حساب الانكماش الاقتصادي الذي سيحدثه هذا؟ يضيف حزب الشعب الإسباني.

وتابع حزب الشعب الإسباني “لا يمكن للمرء أن يطالب، يومًا بعد يوم، من جانب واحد. بجهود جديدة وتضحيات جديدة من الشركات والعائلات بينما تواصل الحكومة التبذير والارتجال”.

وأشاروا إلى أن الحكومة الإسبانية رفضت فعليًا تخفيض ضريبة الدخل الشخصي. للتعويض عن فقدان القدرة الشرائية للأسر مع الحفاظ على 22 وزارة و 800 مستشار.

كما تضيف المصادر نفسها “لا يمكنك أن تطلب إطفاء التدفئة، وتقليل التكييف، وإطفاء الأنوار”.

واستدعت الحكومة الإسبانية وعلى وجه السرعة، المستشارين المستقلين إلى اجتماع إعلامي. للنظر في المرسوم الذي كان من المزمع أن يدخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

واقترح حزب الشعب الاسباني خطة جادة لتوفير الطاقة تتضمن توفير المبادرات داخل الحكومة نفسها. والاستفادة من جميع إمكانات الطاقة التي تمتلكها إسبانيا. زيادة العمر الإنتاجي لمحطات الطاقة النووية الخمسة العاملة في إسبانيا. وتعزيز استخدام الغاز الحيوي والهيدروجين الذي أهملته الحكومة.