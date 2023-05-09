بسبب أشغال الحفر.. 5 اعتداءات على شبكة توزيع الغاز بالدويرة وزرالدة

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن تعرض منشآت لتوزيع الغاز للتخريب. وهذا جراء أشغال الحفر في كل من بلديتي الدويرة وزرالدة. مبرزة أن الاعتداءات الخمس مست شبكة توزيع الغاز في ظرف 48 ساعة الأخيرة وأدت إلى حرمان أكثر من 200 عائلة من الغاز.

كما أوضح بيان المديرية أن “منشآت لتوزيع الغاز تعرضت للتخريب جراء أشغال الحفر، بالقرب من شبكة توزيع الغاز”. “في كل من بلديتي الدويرة وزرالدة، خمسة مرات في ظرف اليومين الماضيين”. و”تسببت في انقطاع التزود بالغاز عن أكثر من 200 عائلة بعدة أحياء أربعة منها في الدويرة (أولاد منديل”. “شارع بوسوالم، حي رياشة والدكاكنة) وواحد في بلدية زرالدة وبالضبط على مستوى حي شحاط رابح”.

وأكدت سونلغاز في بيانها أنه “في كل مرة، وفور وقوع أعمال التخريب، تتدخل فرقنا التقنية لتأمين المكان أولا وقبل كل شيء بقطع الغاز”. و”هذا لتفادي أي حوادث قد تنجر عن تسرب الغاز من القناة لتباشر بعدها بأشغال إصلاحها”. و”إعادة تزويد السكان بالغاز وهذا يتطلب التنقل اليهم بيت ببيت لتفادي التزويد بالغاز”. و”الزبون غائب عن منزله مما قد يتسبب في حوادث خطيرة”.

كما نددت مديرية سونلغاز التوزيع لسيدي عبد الله بمثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على نوعية الخدمة المقدمة”. “ناهيك عن الأضرار المادية والخسائر في الجهد والمال التي تلحق بالمديرية والأخطار التي قد تنجر عنها”.

في حين، دعت لتفادي هذه التصرفات تدعو المديرية “جميع المتعاملين الذين يقومون بأشغال الحفر بالاتصال بمصالحها قبل مباشرة الأشغال”. “لتحديد مسار الشبكة سواء الكهربائية أو الغازية لتفادي اتلافها”، حسبما ذكر المصدر ذاته.