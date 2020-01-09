بسبب أشغال الكهرباء.. نفق الشفة-المدية بالطريق السيار شمال جنوب مغلق غدا

أعلنت مديرية الاشغال العمومية بالمدية عن توقيف حركة السيارات على الطريق السيار شمال جنوب غدا الجمعة.

وسيكون التوقيف بالمقطع بين المحول الموجود بمنطقة سيدي المداني بالبليدة والمحول الموجود بمنطقة حوش المسعودي بالمدية غدا الجمعة بداية من الساعة العاشرة صباحا لمدة ساعتين.

وأرجعت مديرية الاشغال العمومية بالمدية سبب التوقيف من اجل تحويل الخط الكهربائي العالي الضغط 30 كيلوفولط فوق الطريق السيار عند مدخل النفق رقم 1.

وقالت المديرية انه سيتم تحويل حركة المرور خلال الفترة على الطريق الوطني رقم 01 القديم.