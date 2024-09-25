بسبب أشغال تجديد السكة الحديدية.. برنامج خاص لسير القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنها ستستأنف أشغال تجديد السكة الحديدية وحجر الرص بالمقطع الرابط بين محطة حسين داي - محطة آغا.

وفي بيان للشركة فقد تم تسطير برنامج خاص لحركة سير القطارات خلال فترة الأشغال. حيث أن كل قطارات الخطوط الطويلة والجهوية “ما بين المدن” تنطلق وتتوقف حسب البرنامج المعتاد. وقطارات الضاحية “الجزائر – العفرون – الجزائر” تنطلق وتتوقف في محطة حسين داي. كما أن قطارات الضاحية “الجزائر – الثنية – الجزائر” تبقى تنطلق وتتوقف في محطة الجزائر.

أما قطارات الضاحية “الجزائر – زرالدة – الجزائر” تبقى تنطلق وتتوقف في محطة آغا (الجزائر). وقطارات الضاحية “البليدة – الرغاية – البليدة” و “زرالدة – الرغاية – زرالدة” تسير حسب برنامجها العادي. حيث أن كل قطارات الضاحية تتكون من ثلاث عربات ذاتية الدفع.

وأضافت الشركة، أن المشروع يندرج ضمن برنامج تهيئة وتجديد خطوط السكة الحديدية للجزائر العاصمة وضواحيها. كما أن إنطلاق الأشغال ستكون يوم 27 سبتمبر 2024. ومدة الإنجاز المرحلة الأولى، ثلاثة أشهر.

وأشارت الشركة إلى أن الأشغال ستشمح بتغيير حجر الرص والحصى والعوارض الحديدية منتهية الصلاحية وتعويضها بسكة حديدية جديدة تسمح بسير القطارات بكامل حمولتها وبكل سلامة وسرعة وأمان.

كما أن تجديد السكة الحديدية يسمح برفع سرعة القطارات، تقليص مدة الرحلات إلى أوقات قياسية، وتحمل حمولة القطارات لا سيما قطارات الشحن. ناهيك عن زيادة عدد الرحلات بالقطارات “مسافرين أو بضائع”.