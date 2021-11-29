بسبب أوميكرون.. هذه الدول علقت رحلاتها مع جنوب إفريقيا

علّقت 23 دولة من العالم رحلاتها من وإلي جنوب إفريقيا، وأغلقت حدودها، تخوفا من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون.

وظهرت أول إصابة بالمتحور أوميكرون يوم الخميس المنصرم بجنوب إفريقيا، وأعلنت بعدها بلجيكا عن رصد أول حالة لديها. ليتوالى إعلن بعض الدول تسجيل إصابات بالمتحور الجديد.

وبعدها سارعت العديد من الدول إلى غلق حدودها الجوية مع جنوب إفريقيا، وعلقت بعض الدول الأخرى رحلاتها بالكامل معها. كما قامت دول أخرى بمنع الرحلات مع الدول الإفريقية التي سجلت إصابات بالمتحور أوميكرون.

أوميكرون يُجبر 23 دولة على منع رحلاتها مع جنوب إفريقيا

علقت البرازيل الرحلات إلى 6 دول أفريقيا، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني. وأوصت السلطات الصحية بتوسيع اللائحة لتشمل أنغولا وملاوي وموزمبيق وزامبيا.

كما علقت بريطانيا منذ الخميس الماضي رحلات الطيران من وإلى 6 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني.

من جهتها باكستان تحظر منذ أمس السفر من وإلى 6 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وليسوتو. وإسواتيني، وموزمبيق، بالإضافة إلى مدينة هونغ كونغ.

كما تمنع كندا منذ السبت دخول الأجانب القادمين من جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.

وحظرت لاتفيا منذ السبت الرحلات من وإلى جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.

كما منعت سويسرا منذ الجمعة الماضي دخول الأجانب القادمين من جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.

من جهتها إيطاليا حظرت منذ الجمعة الماضي، دخول الأجانب القادمين من جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.

وفرنسا مددت أمس الأحد حظر دخول الأجانب القادمين من جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.

كما منعت جزر المالديف منذ أمس الأحد دخول الأجانب القادمين جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.

ومنعت أندونيسيا بدءا من اليوم دخول الأجانب القادمين من 8 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا، وزيمبابوي. وليسوتو، وموزمبيق، وإسواتيني، ونيجيريا.

كما تحظر نيوزيلاندا بداية من اليوم الاثنين دخول الأجانب القادمين من 9 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وزيمبابوي. وبتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني، وسيشل، وملاوي، وموزمبيق.

كما منعت الفلبين الدخول إليها من 7 دول إلى غاية 15 ديسمبر وهي النمسا، والتشيك، والمجر، وهولندا، وسويسرا، وبلجيكا. وإيطاليا. وقبلها علّقت مانيلا الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق

وعلقت أنغولا منذ أمس الأحد كافة الرحلات الجوية مع جيرانها: جنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا..

دول عربية أغلقت حدودها أيضا بسبب أوميكرون

حيث قامت المغرب بحظ جميع رحلات الركاب الوافدة إليها، لمدة أسبوعين بدءا من اليوم 29 نوفمبر. كما أعلنت اليابان اليوم الإثنين إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا.

أما السعودية فعلّقت منذ أمس الأحد الرحلات الجوية من وإلى 14 دول أفريقية، هي: ملاوي، وزامبيا، ومدغشق وأنغولا، وسيشل، وموريشيوس. وجزر القمر، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني.

كما علّقت البحرين منذ الجمعة الرحلات الجوية ومن وإلى 10 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا، وملاوي، وموزمبيق، وأنغولا، وزامبيا. وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني.

من جهتها الكويت، حظرت منذ السبت السفر من وإلى 9 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي. وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا، وملاوي. مع تطبيق الحجر الصحي على الكويتيين القادمين من هذه الدول لمدة 7 أيام.

كما منعت سلطنة عمان منذ السبت دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا. وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.

وحظرت الإمارات منذ الجمعة الماضي دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق.

أما مصر فأوقفت منذ الجمعة الماضية الرحلات المباشرة من وإلى جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق

ومنعت قطر منذ الجمعة الماضي دخول الأجانب القادمين من 6 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني.

كما منع السودان منذ أمس الأحد دخول الأجانب القادمين من 5 دول أفريقية، هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتوحمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

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