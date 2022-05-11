بسبب إداعاءات التزوير..الفيفا تنظر في شكوى الإتحادية الشيلية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“. بالنظر في الشكوى التي تقدم بها الإتحاد الشيلي لكرة القدم. ضد الإتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

وأعلنت الفيفا، في بيان الفيفا اليوم الأربعاء، عبر موقع الرسمي:”تقدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم شكوى إلى اللجنة التأديبية للفيفا”.

كما أضاف البيان:”قدم الإتحاد الشيلي سلسلة من الادعاءات بخصوص تزوير محتمل لوثائق تمنح الجنسية الإكوادورية للاعب بايرون كاستيلو سيغورا”.

وأوضح ذات البيان:” اللاعب المذكور شارك في ثماني مباريات تأهيلية للمنتخب الإكوادوري في المسابقة التمهيدية لكأس العالم 2022″.

وأورد البيان، أنه دراسة كل الوثائق المقدمة من الإتحاد الشيلي، وستتخذ إجراءات تأديبية في حال ثبوت عدم أهلية اللاعب “.

وختم بيان الفيفا:” مزيد من التفاصيل سوف تتبع في الوقت المناسب”