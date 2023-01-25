قناة النهار بسبب إرتفاع عدد ضحايا القـ.اتل الصامت.. إقبال كبير على تكوين المرصصين بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جانفي 2023 - 18:50 شارك غرِّد أرسل 51 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/G1wyJ اقرأ أيضا قوجيل يردّ على السفير الفرنسي السابق بالجزائر:" الإستعمار ومخلّفاته مزالت موجودة يجب مواجتها" قناة النهار 10 جانفي الفريق أول شنقريحة يستقبل المستشار الأعلى للدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قناة النهار 17 جانفي بسكرة : بعد موجة البرد الأخيرة..تحويل قائمة المطاعم للأكلات التقليدية قناة النهار 24 جانفي فاسألوا : النهي عن إتيان الكهان قناة النهار 14 جانفي إستحداث شباك لإقتناء تذاكر إلكترونية بمحطة خروبة قناة النهار 05 جانفي النهار ترندينغ: حادث مرور أليم يودي بحياة 8 أشخاص بباتنة وإفتتاح خليجي 25 العالمي يسرق الأَضواء قناة النهار 07 جانفي العاصمة: تشييع جثامين عائلة واحدة لقوا حتفهم إختناقا بالغاز بمقبرة العالية قناة النهار 16 جانفي الأمين العام للكاف: الجزائر تملك مرافق عالمية مهيئة لنجاح الشان وأطلب من الأنصار الحضور بقوة قناة النهار 09 جانفي سفير الهند بالجزائر: الجزائر دعمت بقوة الهند للضفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وسنفعل بالمثل لها قناة النهار 16 جانفي "طالع هابط: "العجب في تڨرت.. شاهد اعمدة الإنارة الطريق طافيين والاحياء شاعلين قناة النهار 08 جانفي