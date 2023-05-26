بسبب إرتفاع منسوب المياه.. هذه الطرقات لا تزال مغلقة

لاتزال العديد من الطرقات والمحاور مختلفة بعد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مؤخرا. وتسببت في ارتفاع منسوب المياه بالولايات الشرقية.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الطريق مغلق بولاية تبسة على مستوى الطريق الولائي رقم 149. في شطره الرابط بين الطريق الوطني رقم 149أ و أولاد رشاش.

كما تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي بن سرور و أمسيف، بولاية المسيلة.

من جهتها دعت مصالح الدرك الوطني، مستعملي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر. و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وتسببت الأمطار الغزيرة أمس في غلق الطريق الولائي رقم 58 الربط بين الدواودة والبليدة. وكذا الطريق السريع بوسماعيل والجزائر مغلق أمام حركة المرور. كما أن الطريق الوطني رقم 11 مغلق على مستوى بلدية بوسماعيل نتيجة تركم المياه.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أن عملية فتح الطرقات لا تزال متواصلة من طرف المصالح المختصة.

فيما عرف الطريق الولائي رقم 67 الرابط بين بلدية القليعة ومقطع خيرة، صعوبة في السير، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وحسب مصالح الدرك الوطني، تم تسجيل إنهيار جزء من الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي تبسة وأم البواقي بالضبط على مستوى بلدية العوينات.

وفي نفس الولاية، تم تسجيل غلق الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي مرسط وبئر الذهب، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

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