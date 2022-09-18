بسبب إصابة ماندريا.. بلماضي يستدعي شعال لتربص الخضر

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة لحارس فريق مولودية الجزائر، فريد شعال، تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام غينيا ونيجيريا.

الحساب الرسمي لفريق مولودية الجزائر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة لشعال.

وأضاف الحساب:”مدرب المنتخب الوطني “جمال بلماضي” يستدعي حارس فريق نادينا مولودية الجزائر “فريد شعال” للدخول في تربص المنتخب تحسبا لمواجهتي غينيا و نيجيريا”.

ويأتي قرار “الكوتش جمال” بسبب تعرض الحارس، أنتوني ماندريا، لإصابة مع فريقه كان الفرنسي.