بسبب إقصاء والدته من السكن .. عشريني يهدد مير المرادية بالقتل ثم برمي نفسه من سطح بناية

لم يهضم احد الشبان القاطنين بالعاصمة، إقصاء والدته من سكن اجتماعي، وحرمانه أيضا من محل تجاري طالب به

المتهم توجه إلى مقر البلدية ليقوم بتهديد رئيس البلدية بالمرادية بالقتل والانتحار برمي نفسه من أعلى بناية، محدثا فوضى عارمة بمقر البلدية

الأمر الذي جعل رجال الشرطة يتدخلون لإيقاف المعني، واحالته على جهات التحقيق، مع حجز مسامير حديدية ومقصا كان يحملها المتهم بداخل حقيبة ظهرية.

وتبين من خلال عرض القضية أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة ، أن المتهم الموقوف بتاريخ 7 فيفري 2021، توجه إلى مقر بلدية المرادية حاملا على ظهره حقيبة

وكانت الحقيبة تحتوي تحتوي على أسلحة بيضاء تتمثل في مسامير حديدية ومقصا، وعند وصوله إلى المبنى حاول اقتحام مكتب الرئيس المجلس الشعبي البلدي