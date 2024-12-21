بسبب إلغاء هدف.. فوضى و مناوشات في الدقائق الأخيرة من مواجهة “السياسي” و نجم مقرة

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة شباب قسنطينة ونجم مقرة، اليوم السبت، فوضى و دخول لاعبي ومسيري الفريقين في مناوشات مع حكم المواجهة بوكواسة.

وجرت المواجهة التي جرت فعالياتها بملعب “الشهيد حملاوي” بمدينة قسنطينة، بصفة عادية وفي ظروف حسنة، إلى غاية تسجيل مهاجم السياسي، توسين أومويلي، هدفا في الوقت البدل الضائع من الشوط الثاني 90+8 د.

وتوقفت المباراة بسبب إعترض لاعبو نجم مقرة، قرار الحكم، باحتسابه الهدف في بادئ الأمر.

قبل أن يتراجع الحكم عن قراره، ويرفض الهدف بداعي التسلل. وهو الأمر الذي لم يتقبله لاعبو شباب قسنطينة، وتشهد المواجهة فوضى كبيرة، بدخول لاعبو “السياسي والطاقم الفني في مناوشات مع الحكم، بوكواسة. ما تطلب دخول رجال الأمن لفض هذا النزاع.

كما عبر المدرب، خير الدين ماضوي، رفضه هذا القرار، إحتج مطولا عن قرار إلغاء هدف فريقه. الأمر الذي جعل من الحكم، بوكواسة، يشهر البطاقة الحمراء في وجه المدرب ماضوي، وبطاقات صفراء وحمراء للعديد من اللاعبين المحتجين على قراره، وسط فوضى كبيرة داخل أرضية ملعب “الشهيد حملاوي”.