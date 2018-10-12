بسبب اعتداء جنسي.. 9 أشهر حبسا نافذا للاعب جزائري في فرنسا!

سيكون اللاعب الجزائري الأصل “بيار سيليجا” مُجبرا على وضع مسيرته الكُروية بين قوسين، بعدما حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن النافذ.

وكشفت جريدة “لو كوريي بيكار” بأن اللاعب، صدر في حقه حُكم بـ9 أشهر حبسا بسبب الضرب والإعتداء الجنسي ضد فتاتين.

وجاء هذا الحُكم كضربة “قاضية” لمشوار صاحب الـ22 عاما والذي كان يُصنف من أبرز المواهب الصاعدة عندما كان في “فالنسيان”.

ومثّل “سيليجا” الفئات الشبانية لـ”الديكة”، وسعى لتغيير جنسيته الرياضية واللعب للجزائر، ولكنه فشل في لفت أنظار المُدربين المُتعاقبين على “الخضر”.